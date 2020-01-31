Son Dakika › Güncel › Ordu patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı-2 - Son Dakika
Ordu patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı-2
7 saat önce
ORDU Patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı-2.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
ORDU Patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı-2
Son Dakika Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssü havanlı saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi