ORDU Polis, ehliyetine 50 yıl el konulan alkollü sürücüyü böyle anons etti - Son Dakika

ORDU Polis, ehliyetine 50 yıl el konulan alkollü sürücüyü böyle anons etti

Polis, ehliyetine 50 yıl el konulan alkollü sürücüyü böyle anons ettiORDU'nun Altınordu ilçesinde, daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen, 9'uncu kez alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan sürücü D.E.?nin (43) ehliyetine, 50 yıl süreyle el konuldu.

Polis, ehliyetine 50 yıl el konulan alkollü sürücüyü böyle anons etti

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ORDU'nun Altınordu ilçesinde, daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen, 9'uncu kez alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan sürücü D.E.?nin (43) ehliyetine, 50 yıl süreyle el konuldu. Polisin olayla ilgili yaptığı telsiz anonsunun kayıtları ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi'nde, bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde, sürücü D.E.?nin 3.26 promil alkollü olduğu belirlendi. 9'uncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan D.E.'nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el konuldu. 93 yaşına kadar araç kullanamayacak olan sürücüye ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 6147 TL ceza uygulandı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Polisin olayla ilgili telsiz anonsu yaptığı kayıtlar ortaya çıktı. Trafik polisinin amirine yönelik anonsunda, "Haber merkezinin bildirdiği Çocuk Şube ekibinin almış olduğu otomobilin sürücüsü alkol muayesinde 3.26 promil alkolü çımış olup, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmaktan 6147 TL para cezası uygulanmıştır. Araç otoparka çekildi, şahısta trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten asayiş ekiplerine teslim edildi. Ayrıca şahsın 2070 yılına kadar ehliyetine el konuldu" ifadelerine yer verdi.

Emniyet Müdürlüğü, Altınordu, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU Polis, ehliyetine 50 yıl el konulan alkollü sürücüyü böyle anons etti - Son Dakika

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