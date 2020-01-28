Ordu polisi sıkı çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu polisi sıkı çalışıyor - Son Dakika

Ordu polisi sıkı çalışıyor

6 saat önce

Ordu'da günübirlik kalınan evler, kiralık araç firmaları ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 6 şahıs yakalandı.

Ordu polisi sıkı çalışıyor, System.String[]

Ordu'da günübirlik kalınan evler, kiralık araç firmaları ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 6 şahıs yakalandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 20-26 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa açıktan alkol tüketmek, 5 şahsa dilencilik, 8 şahsa sarhoşluk, 2 şahsa gürültü, 1 şahsa rahatsız etme, 1 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 2 şahsa kimlik bildirmeme gereğince olmak üzere toplamda 22 şahsa idari işlem uygulandı.


Aynı uygulamalar kapsamında günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmaların denetlenmesinde 11 günübirlik ev, 14 öğrenci yurdu, 96 kiralık araç firması, 227 umuma açık yer, 42 metruk bina, 2 bin 211 şahıs, 362 araç kontrol edildi. Kontrollerde 6 aranan şahıs yakalandı.


Yine aynı tarihlerde toplamda değişik suçlardan aranması olan 59 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 13'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı
Tartıştığı eşini keserle öldüren kadının kızı: Evin banyosuna kamera koymuştu Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:38:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu polisi sıkı çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]