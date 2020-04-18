ORDU Polonya'dan 212 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı 'nca 212 Türk vatandaşı, Polonya'nın Varşova kentinden THY'ye ait özel uçak ile gece yarısı Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

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