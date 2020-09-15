ORDU Rüzgar enerji santrali tribününün devasa kanadı taşındı - Son Dakika

Rüzgar enerji santrali tribününün devasa kanadı taşındı

ORDU'nun Akkuş ilçesinde kurulacak rüzgar enerji santralinin tribün kanadı özel bir taşıma aracı ile ilçeden geçti. 65 metre uzunluğunda 20 ton ağırlığındaki kanadın geçişini vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.

Ordu'nun Akkuş ilçesindeki Taz Yaylası'nda yapılacak rüzgar enerji santralinde yer alacak 3 tribünün kurulma işlemlerine başlandı. İzmir'den Tokat'a TIR'la getirilen tribün kanadı, Akkuş ilçesine ise yolların virajlı olması nedeniyle özel bir taşıma aracıyla getirildi. Kanadın getirilişi sırasında yol güzergahındaki enerji hatlarında elektrik kesintisi yapıldı. Tedbir amaçlı olarak trafik kontrollü olarak sağlandı. Kanadın ilçe merkezinden geçişini ise vatandaşlarda meraklı gözlerle izledi. Evlerinin balkonlarından ve yol kenarında bekleyen vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, 1650 rakımlı Taz Yaylası'na özel bir firma tarafından rüzgar enerji santrali kurulduğunu belirterek 'Yenilenebilir enerji Türkiye'de yeni keşfedilen yerli ve milli bir enerji olması nedeniyle destekleniyor. İlçemizde de yapılan araştırmalar neticesinde rüzgar enerjisi bakımından potansiyele sahip bir bölge olduğu belirlendi. Özel bir firma 3 tribün kurulacak her tribün 4 megavat elektrik üretecek. 3 tribününü inşası 2020 yılında bitirilecek. İlk enerji üretimine de Ekim ayı içinde başlanacak. Emniyet tedbiri yollarımız biraz virajlı olması nedeniyle bütün tedbirler alındı. Montajı için yaylaya geçişi sağlanıyor. Çok önemli bir proje. Kullanılan tribünler yerli üretim olması sebebiyle de ayrıca önemsiyorum. Yüksekliği 116 metre her kanadın uzunluğu 65 metre. 300 metre yarı çaplı bir alanda faaliyet gösterecek. Bütün insanlar camlarda izliyor. İnsanlar bu kanadın geçişini bekliyorlar çünkü çok merak ediyorlar' dedi.