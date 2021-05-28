Ordu Sağlık Müdürü Kasapoğlu, Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ordu Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, fındık ve yayla sezonu başlamadan Ordu'da Sağlık Bakanlığının belirlediği yaş ve risk gruplarını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Kasapoğlu, müdürlük binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımındaki mesajını aldıklarını, eski normallere dönmek için kendilerinin de kollarını sıvadıklarını belirtti.

Hedeflerinin fındık ve yayla sezonu başlamadan, Ordu'da Sağlık Bakanlığının belirlediği yaş ve risk gruplarını aşılamak olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesinin birkaç hafta sürdüğünü aktardı.

Aşı uygulanan kişilerin, korunuyor olsa bile dışarıdan virüs alması halinde korunmayan bir başka bireye bulaştırabildiğini anlatan Kasapoğlu, toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerektiğine dikkati çekti.

Kasapoğlu, Türkiye genelinde bugün itibariyle 30 milyon civarında aşı yapıldığını, Ordu'da ise bugün itibariyle 365 bin dozu geçtiklerini dile getirdi.

Ordu'da 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 87,92'sini aşıladıklarını belirten Kasapoğlu, 55 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının sürdüğünü, 31 Mayıs itibariyle 50 yaş ve üstü vatandaşları aşılamaya başlayacaklarını kaydetti.

Ordu'da şu ana kadar aşı yapılması gereken hedef nüfusun 274 bin 828 olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bizler bu nüfusun yüzde 76,61'ini aşıladık. 31 Mayıs itibariyle Akkuş'tan Mesudiye'ye, Ünye'den merkezdeki hastanelerimize varıncaya kadar tüm hastanelerimizde Biontech aşısına başlamış olacağız." dedi.

Kasapoğlu, Bakan Koca'nın geçen günlerde 30 milyon doz aşı geleceği bilgisini kamuoyu ile paylaştığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu aşılarından yaklaşık 280 bin dozu Ordu'ya gelecek. Şu an itibariyle de Sağlık Müdürlüğümüzün depolarında vatandaşımızın ya da hedef nüfusumuzu aşılayacak kadar aşımız mevcut durumdadır. Aşı Kovid-19 mücadelesinde en etkin, en önemli silahtır. Aşı hakkı gelen vatandaşımızın aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz Böylece toplumsal bağışıklığı belirli bir noktaya taşıyarak eski normallerimize dönebiliriz. Aşı hakkı geldiği halde aşılanmamış hemşehrimiz kalmasın istiyoruz."

Ordu'ya fındık hasat döneminde her yıl tarım işçilerinin geldiğini anımsatan Kasapoğlu, tarım işçilerinin sıralarının gelmesi halinde aşılanacağını ifade etti.

Kasapoğlu, Ordu'nun mobilizasyonu çok yüksek bir il olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Kabadüz'den birisi Mesudiye'ye, Mesudiye'deki bir kişi Aybastı'ya çok rahat gidip gelebilir ve eğer bireyler kurallara uymazsa ister istemez orada bulaş olur. Bulaş da aynı şekilde temasla devam edebilir. O yüzden sıfır olan ilçelerimiz var ama bu göreceli. Bugün vardır, bir hafta sonra bir tane vaka çıkabiliyor. Ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum, an itibariyle Ordu'muz pik dönemimin çok çok altlarına indi. Çok rahatlıkla 100'lerin altındayız diyebilirim."