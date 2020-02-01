Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan - Son Dakika

Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan

6 saat önce

Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1)ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı.

Samsun- Ordu karayolunda heyelan (1)

ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

HABER: Nedim KOVAN-Ahmet BAYRAK/ORDU,(DHA)

Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
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