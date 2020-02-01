Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan - Son Dakika

Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan
6 saat önce
Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1)ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
Samsun- Ordu karayolunda heyelan (1)
ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
HABER: Nedim KOVAN-Ahmet BAYRAK/ORDU,(DHA)
Son Dakika Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!