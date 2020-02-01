Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan kamerada - - Son Dakika

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Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan kamerada -
7 saat önce
ORDU Samsun-Ordu karayolunda heyelan KAMERADA (4) - (HEYELAN ANI 2 KİŞİNİN TOPRAK ALTINDA KALMASI)
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:56 Kaynak: DHA
ORDU Samsun- Ordu karayolunda heyelan KAMERADA (4) - (HEYELAN ANI 2 KİŞİNİN TOPRAK ALTINDA KALMASI)
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