Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan kamerada - - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan kamerada - - Son Dakika

Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan kamerada -

7 saat önce

ORDU Samsun-Ordu karayolunda heyelan KAMERADA (4) - (HEYELAN ANI 2 KİŞİNİN TOPRAK ALTINDA KALMASI)

ORDU Samsun- Ordu karayolunda heyelan KAMERADA (4) - (HEYELAN ANI 2 KİŞİNİN TOPRAK ALTINDA KALMASI)

Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan kamerada -

Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:56 Kaynak: DHA
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