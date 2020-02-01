Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan kamerada - ) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan kamerada - ) - Son Dakika

Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan kamerada - )

7 saat önce

ORDU Samsun-Ordu karayolunda heyelan KAMERADA (6) - (HEYELAN ANI-MİNİBÜS ŞÖFÖRÜ RÖP))

ORDU Samsun- Ordu karayolunda heyelan KAMERADA (6) - (HEYELAN ANI-MİNİBÜS ŞÖFÖRÜ RÖP))

Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan kamerada - )

Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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