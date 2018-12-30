Son Dakika Haberleri: Ordu Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu Ordu'da Start Aldı

Ordu Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu Ordu'da Start Aldı

7 dakika önce

Bisiklet camiasının önde gelen isimlerinden Atilla Atay, Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet turunun startını Ordu'dan verdi.

Ordu Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu Ordu'da Start Aldı, System.String[]
Bisiklet camiasının önde gelen isimlerinden Atilla Atay, Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet turunun startını Ordu'dan verdi.

AKSA sponsorluğunda bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Sarıkamış Şehitlerini Anma bisiklet turu Ordu'nun Altınordu ilçesinden başladı. Bisiklet camiasının önde gelen isimlerinden Atilla Atay, 12 sporcudan oluşan Atilla bisiklet takımı ile Ordu'dan yola çıktı. Atilla Atay, turun ilkini 2009 yılında düzenlediklerini belirterek, Projenin amacı; Çanakkale Şehitlerini anmak için binlerce kişinin Çanakkale? ye akın etmesi gibi, Sarıkamış şehitlerini anmak adına da insanların Sarıkamış? a akmasını sağlamak. Bu dev proje sayesinde, bin 500 kilometre civarında karlı buzlu yollardan bisikletlerle geçerek, bisiklet farkındalığı konusunda da örnek teşkil edecek büyük adımlar atıp, yeni bisiklet oluşumlarına da ön ayak olmaktı. Tarihte örneği görülmemiş bir 'emre itaat' ile tek kurşun atamadan hakka yürüyen şehitlerimizi anmak içingerçekleştirilen bu proje, gerçek amacına en doğru şekilde hizmet etmiştir. Halkın vicdanında, zihinlerde ve yüreklerde de yerini almıştır dedi.

Bisikletçiler Ordu-Trabzon, Trabzon-Rize, Rize-Hopa, Hopa-Artvin, Artvin-Ardahan, Ardahan-Kars etaplarıyla 5 Ocak'ta Sarıkamış'a ulaşarak, etaplarda toplayacakları toprakları da şehitliğe götürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:02 Kaynak: DHA

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