Ordu Şehir Hastanesi inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ordu Şehir Hastanesi inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

21.06.2022 13:57
Ordu Şehir Hastanesi inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Ordu Şehir Hastanesi inşaatından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Ordu Şehir Hastanesi inşaatından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Akçetepe Mahallesi'nde yapımı süren Ordu Şehir Hastanesi'nde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olayı şüphelileri B.A. ile Y.G, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 112 deprem izolatörü ankraj cıvatası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve Y.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Jandarma, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu Şehir Hastanesi inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu Şehir Hastanesi inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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