Ordu seri katili güvenlik kamera kayıtları ele verdi

Seri katili güvenlik kamera kayıtları ele verdi

Ordu'da, gasp iddiasıyla tutuklandıktan sonra 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (44) köyündeki kendi evine kurduğu güvenlik kamera kayıtlarının yapılan incelemesinde cinayetlerle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Çayıroğlu'nun şüphelisi olduğu 5 olayın meydana geldiği geceleri, evinden kamuflajlı kıyafetle elinde el feneriyle ayrıldığı, sabah erkenden aynı şekilde eve döndüğü belirlendi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak şarküteri açan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ve tüpgazla zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra 10 Şubat 2018'de, Samsun'da işlediği iddia edilen Çayıroğlu'nun, kurbanlarının hayvanlarını kesip etlerini şarküteride sattığı, cep telefonu, kuru sıkı tabanca, av tüfeği gibi bazı eşyalarını da Akkuş ilçesinde köyündeki evine götürerek burada depoladığı belirlendi. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun jandarma baskınıyla Akkuş'ta evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 3 adet av tüfeği ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Hırsızlıkla çalındığı iddia edilen hayvanlar teşhis edilerek sahiplerine teslim edilirken, kurbanlara ait olduğu belirlenen cep telefonları da incelendi. 10 Şubat ile 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da öldürülen, çoğunluğu yaşlı 12 kişiyle ilgili cinayetlerin tamamına yakını aydınlatıldı. Kurbanlara ait çok sayıda eşya da Çayıroğlu'nun evinden çıktı.

ÇAYIROĞLU'NUN BAĞLANTISI OLDUĞU ÖLÜMLER

Mehmet Ali Çayıroğlu'nun bağlantısı olduğu iddia edilen cinayetler serisinin ilki 10 Şubat 2018'de Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde yaşandı. Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 24 Şubat 2018'de, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı. 3 Mayıs 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. Şeker Köseoğlu'nun tabanca ile boyun bölgesinden vurulduğu belirlendi.

13 Temmuz 2018'de, Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 22 Temmuz 2018'de, Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı. 31 Temmuz 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.

GECELERİ KAMUFLAJLI EVDEN AYRILMIŞ

Tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 10 Şubat ile 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin ölümü ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evine kurduğu güvenlik kamera görüntüleri detaylı incelendi. Günlerce süren güvenlik kamera kayıtlarında, Çayıroğlu'nun şüphelisi olduğu olaylardan 5'inde gece yarısı kamuflajlı kıyafetle elinde el feneri ile evinden ayrıldığı, sabah erkenden aynı şekilde evine geri döndüğü belirlendi. Çayıroğlu'nun kurbanlarının evlerine yaya giderken normal yolları kullanmadığı, orman yollarından gidip döndüğü de saptandı.