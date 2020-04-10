Ordu-Sivas karayolunda denetimler sürüyor - Son Dakika

ORDU'nun Mesudiye ilçesindeki kent sınırında koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturan kontrol noktasında polis, jandarma ve sağlık ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, seyahat izin belgesi olmayan araç sürücülerinin geçişine izin vermiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunun açıklanmasının ardından Ordu'nun tüm giriş ve çıkış noktaları polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ordu- Sivas karayolunun Mesudiye ilçesindeki kent sınırında oluşturulan kontrol noktasında tüm araç sürücü ve yolcuları polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetleniyor. Seyahat izin belgesi olmayan araç sürücülerinin ise geçişine izin verilmiyor. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları da evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.