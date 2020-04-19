ORDU Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kırsal mahallelere akın ettiler - Son Dakika
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ORDU Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kırsal mahallelere akın ettiler

6 saat önce

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kırsal mahallelere akın ettilerORDU'da koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar şehirlerden kırsal mahallelere gitti.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kırsal mahallelere akın ettiler

ORDU'da koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar şehirlerden kırsal mahallelere gitti.

Ordu'da koronavirüs salgını nedeniyle polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülürken, kent merkezlerinde yaşayan vatandaşların birçoğunun da sokağa çıkma yasağından önce kırsal mahallelere (köylere) akın ettiği gözlendi. Şehirler arası yasak öncesinde de İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere bir çok mega kentten gurbetçilerin Ordu'ya döndüğü belirtildi. İl dışından kente gelen vatandaşların evlerinde kendilerini 14 gün süre ile izole ediyor.

Altınordu ilçesine bağlı kırsal mahallelerden olan Gökömer Mahallesi'nde yaşayan Talip Balçık, 'Az da olsa köylere gelen oldu. Gelen vatandaşlarda sosyal mesafeye ve evde izolasyona önem gösteriyor. Sıkı yönetimi biz kendi kendimize vereceğiz. Komşumla birbirimize gidip gelmiyoruz, kurallara uyuyoruz. Kurallara uymazsak bu işin altından çıkamayız. Televizyonda görüyoruz güvenlik güçleri yasağa uymayanları yakalıyor. Bu böyle olmaz. Vatandaş kendi kuralına kendisi uymalı. Millet bu zamana kadar kurallara uysaydı belki bu gün sorun olmayacaktı. Ama kurallara uyanlar maalesef olmadıö dedi.

'ŞEHİRDEN KÖYE ÇIKTIM'

Şehirden kırsal mahalleye yerleşen Yekta Balçık ise 'Ben Ordu merkezde çalışıyordum, salgın nedeniyle işi kapattık. Virüs taşımayalım diye şehirden köye çıktım. Sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz, uyguluyoruz. Şehirden köye geldikten sonra 14 gün boyunca evden dışarıya çıkmadım, evde kendimi izole ettim. Her evde hayat var ama köydeki hayatlar daha farklı. İl dışından buraya gelmek isteyen çok var fakat yasakta var, şuan gelemiyorlarö şeklinde konuştu.

İstanbul'dan gelerek kırsal mahalleye yerleşen Sezai Beyazıt ise, evinden ayrılmadığını ve kurallara uyarak kendisini evde 14 gün boyunca izole ettiğini, köyde yaşamanın daha iyi olduğunu söyledi.

ORDU Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kırsal mahallelere akın ettiler

İstanbul, Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 07:17 Kaynak: DHA

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