Ordu Tanıtım Günleri düzenlenecek

İstanbul'da, Ordu Tanıtım Günleri'nin dokuzuncusunun düzenleneceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Valilik himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) işbirliğiyle 17-20 Ekim arasında Ordu Tanıtım Günleri gerçekleştirileceği belirtildi.

Etkinliğin, "Ordu Burada İstanbul'da" sloganıyla İstanbul Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı'nda yapılacağı aktarılan açıklamada, alanda Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçe belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların stantlarının yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada, Ordulu siyasetçi, bürokrat, sanatçı, akademisyen, sporcu, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunacağı etkinlikte 4 gün boyunca konser, halk oyunları gösterileri ve sürpriz etkinlikler olacağı kaydedildi.