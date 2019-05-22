Son Dakika Haberleri: Ordu Tcg Fatih Gemisine Ziyaretçi Akını

Ordu Tcg Fatih Gemisine Ziyaretçi Akını

6 saat önce

Tcg Fatih gemisine ziyaretçi akınıDenizkurdu 2019 tatbikatı kapsamında Ordu'ya gelerek rıhtımda demir atan TCG Fatih gemisi ziyaretçi akınına uğradı.

Tcg Fatih gemisine ziyaretçi akını

Denizkurdu 2019 tatbikatı kapsamında Ordu'ya gelerek rıhtımda demir atan TCG Fatih gemisi ziyaretçi akınına uğradı.

Denizkurdu 2019 kapsamında TCG gemisi Ordu'ya geldi. Gemide dün akşam basına kapalı olarak iftar yemeği programı düzenlendi. Yemeğe Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, TCG Fatih Gemisi 2'inci hücumbot Filotillası Komodoru Dz. Alb. Aziz Bakıoğlu, TCG Fatih (F-242) Gemi Komutanı Dz. Yrb. Levent Barbak, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Ahmet Meydan, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Denizkurdu-2019 Tatbikatı kapsamında Ordu'yu ziyaret eden 2'inci hücumbot Filotillası Komodoru Dz. Alb. Aziz Bakıoğlu, 'Tatbikat kapsamında Ordu'da bulunuyoruz. Karadeniz'de Ordu dışında Hopa, Sürmene, Sinop, Samsun, Karadeniz Ereğli, Zonguldak ve İğneada olmak üzere 8 il ve İlçede liman ziyareti icra ediyoruz dedi.

Deniz Albay Aziz Bakioğlu ve beraberindekiler Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i de makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili komutanlara teşekkür eden Başkan Hilmi Güler, İskelemizle alakalı çalışmalarımız var. İskeleyi uzatmayı düşünüyoruz. Ünye limanının derinliğini 9 metre Altınordu limanının derinliğini ise 180 metre uzatınca buralara kruvazörler yanaşabilecek. Şimdi buraya gelen gemilerden bin 500, iki bin kişinin Ordu sahillerinde yürüyüp şehre geleceğini düşünün. Müthiş bir şey olur. İlimizdeki tarihi yerleri de genişletebilirsek buraya gezmeye gelebilirler. Ordu'nun ekonomisinin de buna çok ihtiyacı varö dedi.

Gemiyi eşi ve çocuğuyla birlikte ziyaret eden Ahmet Öztürk ise, Herkesin bu gemiyi görmesini istiyorum. Çok gururlandım, duygulandım. Komutanlar gemiyle ilgili her türlü teknik bilgiyi bizlere anlattı dedi.

Vatandaşlarında ziyaretine açılan Fatih gemisi, 24 Mayıs Cuma günü saat 09.00'da demir alarak Ordu'dan ayrılacak. 116 metrelik TCG Fatih F-242 firkateynde 21 subay, 91 astsubay, 11 uzman erbaş ile 46 erbaş ve er görev yapıyor.
Ordu Tcg Fatih Gemisine Ziyaretçi Akını
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:31 Kaynak: DHA
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