Ordu terminali gün sayıyor - Son Dakika

Ordu terminali gün sayıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde,çevre yolunun hemen kenarında inşa edilen Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin son ayağı olan ikmal inşaatında çalışmalar son aşamaya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde,çevre yolunun hemen kenarında inşa edilen Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin son ayağı olan ikmal inşaatında çalışmalar son aşamaya geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, ihale kapsamındaki inşaat işlerinin yüzde 95'inin tamamlandığını söyledi.

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Toplam terminal alanı 22 bin metrekare olan proje içerisinde 28 adet peron, 9 adet midibüs park alanı, 98 adet ilçe ve köy minibüsleri için park alanı, 11 araçlık ticari taksi parkı, 50 araçlık misafir otoparkı ile terminal binası içerisinde 20 adet firma odası yer alıyor.


Kendi elektriğini üretecek


Yeni ve çağdaş teknoloji ile inşa edilen Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali, tavanına yerleştirilen standardı yüksek güneş panelleri ile saatlik 340 kWp elektrik üreterek kendi kendine yeten bir bina özelliğini taşıyor.


Gün sayıyor


Sona yaklaşılan projede çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "Terminal binası içerisindeki taş döşeme işlerinde sona gelindi. Bina içerisindeki cam korkuluklar, aydınlatma elemanlarının montajı ile terminal alanının asfalt işleri kaldı. Yine Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerimiz asfaltın yanı sıra terminal çevresindeki 25 m'lik duvarın imalatını ve boyama işlemini de gerçekleştirecek. İhale kapsamındaki inşaat işlerini ay sonuna tamamlamayı amaçlıyoruz. Kent merkezindeki günlük trafik yoğunluğunu azaltacak olan proje, şehirlerarası ulaşımda da modern bir tesis olarak hizmete sunulacak" dedi. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu terminali gün sayıyor - Son Dakika
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