Son Dakika Haberleri: Ordu Ters Yönde Giden Cip Otobüsle Çarpıştı 1 Ölü, 10 Yaralı

Ordu Ters Yönde Giden Cip Otobüsle Çarpıştı 1 Ölü, 10 Yaralı

2 saat önce

Ordu'da ters istikamette seyreden bir cip ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Ordu Ters Yönde Giden Cip Otobüsle Çarpıştı 1 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
Ordu'da ters istikamette seyreden bir cip ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kaza Karadeniz Sahil Yolu Perşembe Bolaman Otoyolu Kırlı mevkiinde, saat 08.05 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Çakır idaresindeki 52 HT 624 plakalı cip yolun Ordu istikametinde ters yönde ilerlemeye başladı. Bu sırada 2 otomobile çarparak maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Ancak cipin sürücüsü durmayarak ters yönde yoluna devam etti. Cip ardından Balıkesir'den Rize'ye giden Hazım Şahiner idaresindeki 34 UMC 95 palakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrasında cipte yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Cip sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü ve otobüste bulunan 9 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşar Çakır'ın cenazesi ise Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle yol Ordu istikametinde yaklaşık 1 buçuk saat trafiğe kapalı kaldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:01 Kaynak: DHA

Ordu, 3. Sayfa
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