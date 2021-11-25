Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, yurt içinde iş gezisi düzenledi - Son Dakika

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca (OTSO), İskenderun, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'a iş gezisi gerçekleştirildi.

OTSO Başkanı Servet Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, program çerçevesinde ticaret ve sanayi odalarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Şahin, özellikle iller arasında ticaretin artırılması, Ordu fındığının iç piyasaya tanıtılması ve pazarlanması noktasında verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz illerin Ticaret ve Sanayi Odaları ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ilimizin ekonomik ve kültürel yapısını tanıtırken, ilimiz ticaretinde önemli rol oynayan tarım ürünlerini aktardık. Aynı zamanda Karadeniz Akdeniz Yolu'nun tamamlanması ile Ordu'nun İskenderun, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır ile mesafesinin kısalacağını ve ilimize rahatlıkla yatırım yapabileceklerini ve bu yolu kullanarak Ordu limanından ihraç ürünlerini Balkan ve Kafkas ülkelerine gönderebileceklerini ilettik."

Gittikleri odalarla kardeş oda olarak bundan sonraki süreçte iş birliği ve ticareti artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Şahin, bu birlikteliklerin uzun yıllar devam ederek hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Daha önce kardeş protokol imzaladıkları İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan görüşmede, iki oda arasında kardeşlik bağını artıran Karadeniz Akdeniz Yolu Projesi dışında gelecek yıllarda da demiryolu projesinde birlikte çalışma kararı aldıklarını aktaran Şahin, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odaları ile kardeş oda protokolü imzaladıklarını bildirdi.