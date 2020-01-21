Ordu timsah adası, turizme kazandırılacak - Son Dakika
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Ordu timsah adası, turizme kazandırılacak

6 saat önce

Timsah adası, turizme kazandırılacakORDU'nun Perşembe ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 'timsah adası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Timsah adası, turizme kazandırılacak

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 'timsah adası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde bulunan Yason burnu, hoynat adasından sonra 'timsah adası'nın da turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor. Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan ilçeye bağlı Belicesu Mahallesi'ndeki adanın, kumsalı ise halk plajı olarak kullanılıyor. Fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine ada, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

'DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLÜYOR'

Denizle iç içe ilçedeki Yason burnu yarımadası ve Hoynat adasının da yoğun ilgi gördüğünü, aynı güzergahta yer alan 'timsah adası'nın ise, son yıllarda ziyaretçi akınına uğradığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 'Yason burnu ve çevresi ile kıyı şeridimizde sit alanı olan yerler var. Bu nedenle bu adalar bozulmadı, doğal güzelliğini halen koruyor. Güzelliği ile de büyülüyor. Buralarda çevre düzenlemesi yaparak yörenin cazibesini artıracağız. Her geçen gün kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı artıyor. Böyle güzel yerlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Perşembe'de bulunan jeolojik bir oluşumla timsahı andıran timsah adasını da turizme kazandıracağız' dedi.

Ordu timsah adası, turizme kazandırılacak

Perşembe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:15 Kaynak: DHA
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