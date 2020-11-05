Ordu topyekün üretime geçiyor - Son Dakika

Ordu topyekün üretime geçiyor

05.11.2020 12:56
Ordu topyekün üretime geçiyor, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kenti topyekün üretime geçiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kenti topyekün üretime geçiriyor. Yaz sezonunda verilen destekle, 7 ilçedeki 40 adet serada, toplam 150 tonluk üretim gerçekleşen Ordu'da, kışlık sebze yetiştiriciliği için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında, 19 ilçenin tamamında, üreticilere 1 milyon adet kışlık sebze fidesi dağıtımı yapılacak.

Ordu'da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında desteklenen 7 ilçedeki 40 adet serada 150 tonluk üretim gerçekleşti.

19 ilçede üretim yapılacak

Yaz sezonu ürünlerinin hasadının sona ermesinin ardından, vatandaşların üretime olan taleplerinin artmasıyla birlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Topyekün bir üretim ağı oluşturmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede yaşayan vatandaşlara tamamı hibe olmak üzere, toplam 1 milyon adet kışlık sebze fidesi dağıtımı yapmaya hazırlanıyor.

Dağıtımlar 11 Kasım'dan itibaren başlıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, üreticilere dağıtılacak fidelerin tamamının hibe şeklinde olacağını söyledi. Başkan Güler, "Hibe fidelerimizin bütçesi, Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanacak. Sebze fideleri Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığımız ve Proje ortağımız İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilçe teşkilatları vasıtasıyla üreticilerimize ulaştırılacak. Marul, Maydonoz, Brokoli ve Karnabahar sebzelerinden oluşan toplam 1 milyon sebze fidesi, 11 Kasım tarihinden itibaren gerek açık arazide, gerekse serada yetiştirilmek üzere çiftçilerimize dağıtılacak" dedi.

Destekler artarak devam edecek

Tarım ve hayvancılığa olan desteklerinin artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce de Covid-19 pandemisinin başladığı ilk dönemlerde evinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ile 18 yaş altı vatandaşların evlerine domates fidesi ulaştıran Büyükşehir Belediyemiz, bu sefer topyekün bir üretim atağı başlatıyor. Pandemi ile birlikte önemi çok daha iyi anlaşılan tarımın gelişmesi ve tarımsal üretimin artarak ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlanması için desteklerimiz devam edecek." - ORDU

Ordu topyekün üretime geçiyor
Ordu topyekün üretime geçiyor
Ordu topyekün üretime geçiyor
Ordu topyekün üretime geçiyor
Ordu topyekün üretime geçiyor

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu topyekün üretime geçiyor - Son Dakika Ekonomi


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