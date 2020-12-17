Ordu-Trabzon iş birliği - Son Dakika

Ordu-Trabzon iş birliği

17.12.2020 14:02
Ordu-Trabzon iş birliği, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyle Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler geliştireceklerini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyle Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler geliştireceklerini belirtti. Güler, "Hem DOKA hem de DOKAP'ta ortak olduğumuz projelerimiz var. Trabzon'da turizm, kültürel, sosyal anlamda yapacağımız çalışmalarımız var" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette her iki Büyükşehir Belediye Başkanı gündem değerlendirmesi yaparak, ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "Ortak tarihi paylaşıyoruz. Bu bakımdan bunu çok daha ileriye taşıyarak ekonomi, turizm, tarım anlamında bölgesel bir bakış açısıyla her iki şehrin menfaatini maksimize edecek adımları yerelden başlayarak atmamız gerekiyor" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun tecrübeleriyle hem Trabzon'a hem de bölgeye önemli katkıları olacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız tecrübeleriyle hem Trabzon'a hem de bölgemize önemli katkıları olacak. Kendilerinin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Trabzon bizim için kültürel, tarihi, sosyal açısından çok önemli bir şehir. Trabzon'a komşu olmak bizim için bir gurur. Hem DOKA hem de DOKAP'ta ortak olduğumuz projelerimiz var. Trabzon'da turizm, kültürel, sosyal anlamda yapacağımız çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

Ortak adımlar atılacak

Ekonomi, turizm, tarım anlamında bölgesel bir bakış açısıyla adımlar atılacağını söyleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise şöyle konuştu:

"Ordu bizim ateş komşumuz. İhtiyaç duyduğumuzda her zaman desteklerini aldığımız çok özel bir şehir. Çok tecrübeli ve bakanlık yapmış bir büyüğümüz olan Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının da ayrı bir ehemmiyeti var. Trabzon ile Ordu arasında iş birliğini artıracak mekanizmaları oluşturmak ve bölgesel kalkınma perspektifini tüm bölge iller için ortaya koyacak bir anlayışla inisiyatif başlatabileceğimizi düşünüyorum. Ortak tarihi paylaşıyoruz. Bu bakımdan bunun çok daha ileriye taşınarak ekonomi, turizm, tarım anlamında bölgesel bir bakış açısıyla her iki şehrin menfaatini maksimize edecek adımları yerelden başlatarak atmamız gerekiyor. Yerel yönetimler, yerel kalkınmanın da en önemli unsurları haline geldi. Bu anlamda bizler de şehirlerimizde kalkınmanın lideri pozisyonunda olan yöneticileriz. Bundan sonra da inşallah sizinle birlikte şimdiye kadar attığımız adımlara ilave olarak yeni adımlar atarız." - ORDU

Ordu-Trabzon iş birliği
Ordu-Trabzon iş birliği
Ordu-Trabzon iş birliği

Mehmet Hilmi Güler, Trabzon, Turizm, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu-Trabzon iş birliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi: Marketçilere sesleniyorum, almayın 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti
Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı         
13:54
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor         
12:14
Seren Serengil, canlı yayında kendisine Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti         
12:02
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye yastıkla boğduğu iddia edilmişti! Suçlanan damat serbest bırakıldı Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye yastıkla boğduğu iddia edilmişti! Suçlanan damat serbest bırakıldı         
11:11
İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor         
10:54
Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 14:06:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu-Trabzon iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei