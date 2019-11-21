Ordu TSO Başkanı Şahin:

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu'yu çikolatanın başkenti yapmak istediklerini söyledi.

Ordu TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Şahin ve beraberindeki heyet, Sivas TSO'yu ziyaret etti.

Burada konuşan Şahin, Ordu'nun en büyük ihraç kaynaklarından birinin fındık olduğunu ancak altyapı eksikliğinden dolayı kentin gerçek ihracatını yansıtamadıklarını belirtti.

Ordu'nun, Türkiye'nin en uzun sahillerinden olmasına rağmen bir limanı olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Ordu'nun bu uzun sahilinde bir limana ihtiyacı var. Ordu'dan ziyade bu limana Sivas'ın, Kayseri'nin ihtiyacı var. Karadeniz Akdeniz Yolu bittiğinde 6 vilayetin direkt ihtiyacı olurken, bu yola bağlantısı olan 42 ilin bu limana ihtiyacı var. İnşallah siyasilerimiz bizi dinler ve 160 yıldır yapılmayan yol biter. Ordu'ya bir değil, 3 liman yapabilirsin. Mersin'den sonra en uzun sahile sahip ilimize neden 3 liman yapılmasın?"

Sivas TSO ile ortak projelere imza atacaklarını dile getiren Şahin, "Bundan sonra inşallah kardeş oda olmaktan ziyade, proje ortağı da olacağız. Biz Ordu'yu çikolatanın başkenti yapmak istiyoruz. Bizlerde fındık, şeker var. Sadece kakao yok. Biz Sivas ile çikolata fabrikası kurup fındığımızı diğer ülkelere satmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ise Karadeniz Akdeniz Yolunun tamamlanmasıyla sahile bağlantılarının 2-2,5 saat olacağını anlattı.

Yolun tamamlanmasıyla Ordu'ya daha kapsamlı bir limanın kazandırılmasının kendileri için de son derece önemli olduğunu vurgulayan Eken, "Bu limanın kazandırılması sadece Sivas için değil, yol üzerinde bulunan illerin tamamı bundan faydalanacak. Artık yıllardır devam eden Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesinin tamamlanmasını, 2020 yılında hizmete açılmasını büyüklerimizden, milletvekillerimizden, bakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından iki oda arasında kardeş oda protokolü imzalandığı bildirildi.