Ordu Turizm Zirvesi - Son Dakika
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Ordu Turizm Zirvesi

6 saat önce

Ordu turizminin geleceği ve gelişimi amacıyla "Ordu Turizm Zirvesi" gerçekleştirildi.

Ordu turizminin geleceği ve gelişimi amacıyla "Ordu Turizm Zirvesi" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, zirvenin aynı zamanda bir aile toplantısı olduğunu söyledi.

Herkesin konuyla ilgili fikirlerini beyan edeceğini belirten Güler, "Çünkü turizm bizim çok önemli bir hedef. Özellikle kalkınma noktasında hem nitelikli tarım hem turizm hem de ileri teknolojiyi ele alacağız ve burada tartışacağız." dedi.

Güler, konuyla ilgili önemli konuklarının olduğunu vurgulayarak, "İyi bir tartışma ortamı olacak. Amacımız taklit edilen bir Ordu oluşturmak." diye konuştu.

"Ordu tarihi ve kültürel yapısı", "Bir şehir nasıl turizm destinasyonuna dönüşür", "Ordu'da turizm destinasyonlarımız ve rotalarımız", "Dünya gastronomi turizmi" başlıklı sunumların yapıldığı toplantıya, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak ile kaymakam ve belediye başkanları katıldı.

Ordu Turizm Zirvesi

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:15 Kaynak: AA
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