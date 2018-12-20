Ordu Türkiye'nin Denize En Yakın Kayak Merkezi, Kara Hasret

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda geçen yıl kasım ayında 650 dönüm alan üzerine 35 milyon TL'ye kurulan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kara hasret kaldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda geçen yıl kasım ayında 650 dönüm alan üzerine 35 milyon TL'ye kurulan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kara hasret kaldı. 2 telesiyej, sosyal donatı alanları, kayak okulu, konuk evi ve 150 araçlık otoparkın yer aldığı ve geçen kış yeterli kar yağmaması nedeniyle sezonu boş geçiren kayak merkezi, bu yılda 5-10 santimetre yağan ancak yetersiz kalan kar nedeniyle sezonu açamadı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kabadüz ilçesinde, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alan üzerine 35 milyon TL'ye kurulan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, Türkiye'de yaklaşık 55 kilometre ile denize en yakın kayak tesisi olma özelliğini taşıyor. Geçen yıl kasım ayında açılan, Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan bir şirket tarafından işletilen tesisin sosyal donatılarındaki eksiklikler tamamlandı. Kayak merkezi, geçen kış yeterli kar yağmaması nedeniyle sezonu boş geçirdi. 2 telesiyej, sosyal donatı alanları, kayak okulu, konuk evi ve 150 araçlık otoparkın yer aldığı ve geçen kış yeterli kar yağmaması nedeniyle sezonu boş geçiren kayak merkezi bu yılda kara hasret kaldı. 5-10 santimetre yağan ancak yetersiz kalan kar nedeniyle sezon açılamadı. Kayak merkezi, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması ile bu yıl müşterilerini ağırlayacak.



'KAYAKSEVERLERİ YAYLAYA DAVET EDİYORUZ'



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bu yıl kış mevsiminin karlı geçmesi halinde kayakseverlerin yaylaya ve tesise akın etmesini beklediklerini belirterek, Çambaşı Yaylamızdaki kayak tesisimiz bu sene her şeyi ile hizmette olacak. Telesiyej ve 3 ayrı pist hazır. Kendi içinde yaklaşık 30 kişinin konaklayabileceği otelimizde mevcut. Ayrıca Çambaşı Yaylasında bu hizmetleri verebilen iki otel daha var. Bu sene hedefimiz; geçen yıl kar olmadığı için kullanamadığımız tesisi bu yıl kullanabilmek. Şuanki ortamda bu sene kar yağma şartlarıda uygun gidiyor. Yüksek rakımlarda kar var. Kar iyileştirme makineleri hazırlıklara başladılar. Kayakseverleri yaylaya davet ediyoruz dedi.



'TESİSİN İLK TANITIM YILI BU YIL'



35 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen tesisle turizme en önemli katkıyı sunmaya çalışacaklarını da belirten Başkan Tekintaş, Türkiye'de deniz üzerine ilk inşaa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'ndan karayoluyla 55 kilometre mesafeden sonra doğrudan kayak merkezine ulaşılabiliyor. Havalimanının da kentimize, bölgemize ulaşım alanında çok ciddi katkısı var. Sahile, denize en yakın kayak merkezi olmasından dolayı avantajlı. Buranın ilk tanıtım yılı bu yıl. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha avantaj yakalayacağımızı düşünüyoruz. Tesisin sosyal donatılarında olan eksiklikleri kısa sürede tamamlayarak, tesisi tam donanımlı hizmete sunacağız. Bir kaç hafta sonra tesis kullanıma hazır hale gelecek, kayakseverleri ağırlamaya başlayacağız diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı

Adli Tıp, "Sıla'nın Morlukları Gerçek Değil" İddialarını Yalanladı: Rapor Hazırlamadık

Son Dakika! Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi