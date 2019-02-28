Ordu Türkiye'nin Denize En Yakın Kayak Merkezine Ziyaretçi Akını

Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezine ziyaretçi akınıORDU'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Kasım 2017'de hizmete giren Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezine ziyaretçi akını



ORDU'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Kasım 2017'de hizmete giren Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı yaylasında Kasım 2017'de 65 milyon TL'ye kurulan; sosyal donatı alanları, 2 telesiyej, kayak okulu, konuk evi ile 150 araçlık otoparkın yer aldığı tesiste geçen yıl yeterli kar yağmaması nedeniyle sezon boş geçti. Bu yıl ise yaylada kış mevsiminin karlı olması, kayak severlerin yüzünü güldürdü. Haftanın her günü tesise giden vatandaşlar, muhteşem doğada eğlenerek karın tadını çıkarıyor.



TESİSE 1 SAATTE ULAŞIM SAĞLANIYOR



Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, tesisin Türkiye'nin denize en yakın kayak tesisi olduğuna dikkat çekerek, yaz mevsiminde olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin kışında artık yaylaya rağbet gösterdiğini söyledi. Kent merkezine 53 kilometre uzaktaki Çambaşı yaylasına 1 saatte ulaşım sağlandığını hatırlatan Başkan Kaya, Kayak merkezimiz, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra bölgemize yapılan en önemli büyük yatırımlardan bir tanesi. Yaylamız ve obalarımız yaz aylarında turistler tarafından yoğun ziyaret ediliyor. Yaylamız, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylaları birleştiren 'Yeşil Yol' ağında bulunuyor. Yaylamızın ortasından 'Yeşil Yol' hattının geçmesiyle buraya son yıllarda rağbet dahada arttı. İnşallah kış turizmiyle, tesisimizle daha çok turist çekeceğiz. Çalışmaları süren Çambaşı yaylamıza ulaşımı sağlayan yol çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgemizde büyük eksikliği gidermiş olacağız dedi.



İKİNCİ ETABINIDA YAPACAĞIZ



Kayak merkezinin hizmete açılmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Yener Kaya, Kayak merkezi bu yıl Büyükşehir Belediyemize bağlı ORBEL şirketi üzerinden yönetiliyor. Bu sene kapasitenin çok yoğun olacağını düşünmüştük ama, kat kat fazla talep oldu. Önümüzdeki yıla eksiklikleri tamamlayacağız. Yeni sezona hazırlıkları sürdüreceğiz. Kayak merkezinde kar kalınlığı güzel kar yağışıyla birlikte yoğun ilgi gördü. Yaylada kar şenliği yaptık, binlerce aracın katıldığını belirledik. Yoğun bir ilgi var. Hafta sonları yaylayı 15 bin kişi ziyaret ediyor. Turların hafta içi de rağbet gösterdiğini görüyoruz. Hafta sonu olan yoğunluk artık hafta içleri de olmaya başladı. İnşallah yolumuz ve otellerimizin bitmesiyle kayak merkezimizin ikinci etabını da yapacağız şeklinde konuştu.

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