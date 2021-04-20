Ordu Üniversitesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında her iki kurumun öğretim üyeleri, araştırmacıları ve uzmanları arasındaki ilişkilerin teşviki, mevcut olanakların geliştirilmesi ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımı ve yayımlanması, tarafların eğitim öğretim anlayışları ile bilimsel organizasyonlardaki deneyimlerin karşılıklı aktarımı amaçlanıyor.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, makamında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Ordu'da arıcılık ve bal üretiminin oldukça yaygın olduğunu belirtti.

Bu iş birliği ile araştırmacıların, arıcılık sektöründe ürün verimliliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması, bu alandaki bilgi ve teknolojilerin etkin kullanımı, ayrıca üretimi ve üreticiyi destekleyen pek çok konuda çalışmalar gerçekleştireceğini anlatan Akdoğan, ilin ve ülkenin ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sağlayacak bu iş birliğinin kurumlara, kente ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Enstitüsü müdürü Feyzullah Konak ise bu iş birliği kapsamında temel bilimler ile uygulamalı bilimleri birleştirerek bir sinerji oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Söz konusun iş birliğin olumlu sonuçlarını ulusal ve uluslararası alanda kısa bir zaman içerisinde göreceklerine inandığını aktaran Konak, "Çünkü ülkemiz arıcılık ile ilgili çalışmalarda dünyada en üst sıralarda yer almakta, Ordu da ülkemizde en üst sıralarda yer almakta. Üniversitemizin değerli öğretim üyeleriyle birlikte katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkaracağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.