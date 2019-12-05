Son Dakika Haberleri: Ordu Üniversitesi Rektörü Akdoğan'dan yaralı polise ziyaret
Son Dakika Güncel Ordu Üniversitesi Rektörü Akdoğan'dan yaralı polise ziyaret - Son Dakika

Ordu Üniversitesi Rektörü Akdoğan'dan yaralı polise ziyaret

6 saat önce

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yakalanması sırasında bıçakladığı polis memurunu ziyaret etti.

Ordu Üniversitesi Rektörü Akdoğan'dan yaralı polise ziyaret, System.String[]

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yakalanması sırasında bıçakladığı polis memurunu ziyaret etti.

Prof. Dr. Akdoğan, polis memuru Zeki Çelik'in tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesine geldi.

Burada Çelik'i ziyaret eden Akdoğan, kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Öte yandan, Arduç'un bıçakla yaraladığı diğer polis memuru Haydar Değerli tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, dün kendisini gözaltına alan güvenlik güçlerine direnmiş, bu sırada 2 polis memurunu bıçakla yaralamıştı.

Ceren Özdemir, Zeki Çelik, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren'in katil zanlısı cezaevine Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi
Kılıçdaroğlu'ndan "Ceren Özdemir" paylaşımı AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:52:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu Üniversitesi Rektörü Akdoğan'dan yaralı polise ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]