Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akdoğan, internet ortamında öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akdoğan, internet ortamında öğrencilerle buluştu

09.04.2021 16:49
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akdoğan, internet ortamında öğrencilerle buluştu, System.String[]

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, internet ortamında düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, internet ortamında düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdoğan, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kerem Erzurumlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, üniversitenin akademik ve fiziki gelişimi ile beraber eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Üniversitenin 821 akademik, 350 idari personeli, 321 sürekli işçisi, 10 sözleşmeli personeli ve 20 bin dolayındaki öğrencisi ile büyük bir aile olduğunu vurgulayan Akdoğan, "Ordu Üniversitesi olarak gayemiz vatanını, milletini ve bayrağını seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak, donanımlı, bilimi rehber edinecek genç nesiller yetiştirmektir. Onlar da bu sorumlulukların farkında olan bireyler olarak kendilerini hem öğrenim gördükleri alanda hem de hayatın diğer alanlarında en iyi şekilde yetiştirmelidirler." ifadesini kullandı.

Bir ülkenin güçlü olmasının, o ülkenin nitelikli yetişmiş insan gücüyle doğru orantılı olduğunu aktaran Akdoğan, bu doğrultuda kendinden emin, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, araştıran, sorgulayan, ideallerini gerçekleştirme hedefiyle dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilen, girişimci ve özgün düşünceye sahip gençlerin yetişmesi arzusunda olduklarını kaydetti.

Akdoğan, devletin vermiş olduğu imkanları kullanarak öğrencilerin eğitim öğretim olanaklarından en iyi şekilde yararlanmaları için ellerinden gelen her türlü gayret ve çabayı gösterdiklerini dile getirdi.

Salgın sürecinde öğrenci yemekhanesinin kapasitesini iki katına çıkardıklarını, merkezi kantinin büyütülmesi için de çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Akdoğan, "Bununla birlikte pandemi öncesinde öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirme fırsatı buldukları birçok etkinlik gerçekleştirdik. Salgın sürecinde etkinliklerimizi çevrimiçi mecrada sürdürmekteyiz. Öğrenci kulüplerimizin de etkinliklerini bu ortamda yürütmeleri için uygun bir altyapımızın olduğunu ve elimizden gelen desteği vereceğimizi de belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm Fakültesinin eğitim faaliyetlerine başlaması için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Akdoğan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun fakülteye dönüştürüleceğini, İlahiyat Fakültesi binasının temelinin bu yıl içerisinde atılacağını, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ile Ağız ve Diş Teknikerliği Bölümünün açılmasının planlandığını söyledi.

Akdoğan, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine yönelik soruları üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşadığımız pandemi sürecinin öğrencilerimizin eğitim hayatına olan etkilerini minimal düzeye indirmek için yükseköğretim kurumları olarak elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde devam zorunluluğu olmamakla birlikte öğrencilerimizin mümkün olduğunca zamanında katılım sağlamasını tavsiye ediyorum. Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlamasını öğrencilerimiz gibi bizler de canı gönülden arzu ediyoruz. Elbette bu konu aşılama durumu ve salgının seyri ile doğrudan ilişkili olan bir konudur. Pandemi sürecinin bir an önce sona ermesini ve siz değerli öğrencilerimizle sağlıklı günlerde bir araya gelmeyi ümit ediyorum."

Öğretim Üyesi, Pandemi, Milli, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akdoğan, internet ortamında öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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