Ordu Üniversitesi Ünye yerleşkesinde çalışmalar yaz mevsiminde başlayacak - Son Dakika

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ünye yerleşke alanında incelemelerde bulundu.

Akdoğan, Sahilköy Mahallesi'ndeki alanda incelemenin ardından yaptığı açıklamada, yerleşkede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) için temel atılacağını söyledi.

İBBF'ye 15 bin metrekare kapalı alanı olan, kente yakışır, modern, güzel bir bina yapacaklarını anlatan Akdoğan, yaklaşık iki ay içerisinde fakültenin temelini atacaklarını ve en kısa sürede tamamlayacaklarına inandığını belirtti.

Yerleşke alanının genişlemeye müsait olduğunu ve zaman içerisinde yeni binaların da yükseleceğini aktaran Akdoğan, şöyle konuştu:

"Açılım ve genişleme alanı var. İleride buraya yüksek okulu, fakültesi, spor alanı, başka komplekslerdir, yavaş yavaş bunları gerçekleştireceğiz. Şu anda başlangıç aşamasındayız. Heyecanımız var, aşkımız var. Bu işi yapabileceğimize inancımız var. Ünye'nin içerisinde bulunan fakültemizi, ilerleyen süreçte de yüksekokulumuzu getirerek burayı tam bir yerleşke yapacağız."

Akdoğan, temel atma törenini temmuz sonunda planladıklarını belirterek, ulaşım sorunu olmayan yerleşkenin, mekan olarak güzel noktada ve deniz kenarında, muhteşem bir yerde olduğunu vurguladı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise temel atmayı heyecanla beklediklerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Akdoğan'a incelemeleri sırasında, rektör yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşcı, Ünye İİBF Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Ünye Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Reşit Erol da eşlik etti.