Ordu Ünye'de çocuklar ve yetişkinler kar yağışını eğlenceye dönüştürdü - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde çocuklar ve yetişkinler, etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

Kent genelinde aralıkla devam eden karın kalınlığı, Ünye ilçe merkezinde yer yer 20 santimetreyi buldu.

Kar yağışını fırsata çeviren bazı kişiler yürüyüş yaptı, bazıları da fotoğraf çekti. İlçede çok sayıda kişi kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

Çocuklar da kar topu oynadı, aileleri ve arkadaşları ile kardan adam yaparak keyifli bir hafta sonu yaşadı.

İş yerlerinin önünde biriken karı temizleyen esnaflardan bazıları da kardan adam yaptı.

Öte yandan, Ünye Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.