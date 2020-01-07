Ordu uygulama noktasında, otomobille polisin ayağını ezdi - Son Dakika
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Ordu uygulama noktasında, otomobille polisin ayağını ezdi

7 saat önce

Uygulama noktasında, otomobille polisin ayağını ezdiORDU'da, uygulama noktasında durdurulan S.S., bir süre sonra hareket ettirdiği otomobille polis memuru Özcan Ö.'nün ayağının üzerinden geçti.

Uygulama noktasında, otomobille polisin ayağını ezdi

ORDU'da, uygulama noktasında durdurulan S.S., bir süre sonra hareket ettirdiği otomobille polis memuru Özcan Ö.'nün ayağının üzerinden geçti. Ayağında çatlak oluşan Özcan Ö., hastaneye kaldırılırken, sürücü ve yanındaki 2 kişi, gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Şirinevler Mahallesi Ferhat Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 16 FS 515 plakalı otomobilin sürücüsü S.S.'yi durdurup, denetlemek istedi. İsmi öğrenilemeyen S.S., bir süre durdurduğu aracını hareket ettirip, kaçmak istedi. S.S., otomobille polis memuru Özcan Ö.'nün ayağının üzerinden geçti. Bu sırada diğer polisler ile otomobildekiler arasında gerginlik çıktı. Yaralanan Özcan Ö., ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ezilen ayağında çatlak oluşan Özcan Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü S.S. ve yanındaki 2 kişi, gözaltına alınırken, otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu uygulama noktasında, otomobille polisin ayağını ezdi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
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