Ordu Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Ordu
'nun Ünye
, Fatsa
ve Çaybaşı
ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Önceki gün, 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.Y., T.Ş., M.K., A.A., M.Ç., A.K., U.T.K., Y. A., S.Ş., Ö.Ö., O.C., S.E., O.A., M.T., M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 14,25 gram sentetik kannabinoid, 6 adet ecstasy hap, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet şajör ve 36 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.