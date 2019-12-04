Son Dakika Haberleri: Ordu Valiliği, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin...
Son Dakika Güncel Ordu Valiliği, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin... - Son Dakika

Ordu Valiliği, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin...

6 saat önce

Ordu Valiliği, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının suçunu itiraf ettiğini bildirdi.

Ordu Valiliği, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin..., System.String[]

Ordu Valiliği, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının suçunu itiraf ettiğini bildirdi.

Ceren Özdemir, Altınordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:10 Kaynak: AA
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