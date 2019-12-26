Ordu Valiliği, Eurodesk'te - Son Dakika
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Ordu Valiliği, Eurodesk'te

6 saat önce

Eurodesk Temas Noktası olan Ordu Valiliği, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Eurodesk Türkiye Gençlik Fuarı'na katıldı.

Ordu Valiliği, Eurodesk'te, System.String[]

Eurodesk Temas Noktası olan Ordu Valiliği, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Eurodesk Türkiye Gençlik Fuarı'na katıldı.


110 Eurodesk Temas Noktası, 260 gençlik çalışanı ve gönüllü ile gerçekleştirilen fuara, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan katılım sağladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı açılış konuşması öncesinde stant ziyareti yaparak, yapılan çalışmaları yakından takip etti.


Ordu Valiliği Eurodesk Temas Noktası İrtibat Kişisi Sezer Çetin de fuara katılarak, tanıtım ve gençlik bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Eurodesk Temas Noktaları bilgilendirme stantları kurarak hem kurumsal tanıtım, hem de gençlere bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda 500'e yakın öğrenci gençlik fırsatları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca atölye çalışmaları yapılarak, gençlere bir dizi eğitim çalışmaları yapıldı. - ORDU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ordu Valiliği, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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