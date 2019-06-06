Ordu Valiliği: İmamoğlu havalimanının VIP'ini işgal etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı yönündeki iddialara T.C. Ordu Valiliği'nden yazılı açıklama geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:08
(CHP
) İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
'nun Ordu- Giresun
Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı yönündeki iddialara T.C. Ordu Valiliği
'nden yazılı açıklama geldi.
Valilik 5 Mayıs
tarihinde İstanbul'a gitmek üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen İmamoğlu ve yanındakilerin Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan 'VIP Salonlarından sadece Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bildirilen listede belirtilen makam sahipleri yararlanır' hükmü gereğince VIP'e alınmadığını doğruladı.
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