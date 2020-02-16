Ordu Valiliği'nden akaryakıt istasyonunun duvarının çökmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu Valiliği'nden akaryakıt istasyonunun duvarının çökmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ordu Valiliği'nden akaryakıt istasyonunun duvarının çökmesine ilişkin açıklama Açıklaması

25 dakika önce

Ordu Valiliği, Çamaş ilçesindeki duvarı yıkılan akaryakıt istasyonunun tankında bulunan LPG gazının çevreye zarar vermeden tahliyesi için çalışmaların bugün başlayacağını duyurdu.

Ordu Valiliği'nden akaryakıt istasyonunun duvarının çökmesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Ordu Valiliği, Çamaş ilçesindeki duvarı yıkılan akaryakıt istasyonunun tankında bulunan LPG gazının çevreye zarar vermeden tahliyesi için çalışmaların bugün başlayacağını duyurdu.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, dün ilçenin Örmeli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonuna ait akaryakıt tanklarının önündeki istinat duvarının yıkıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine Vali Seddar Yavuz tarafından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbir ve önlemlerin alınması konusunda ilgili tüm kurumların talimatlandırıldığı bilgisi verilen açıklamada, AFAD, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İpragaz, BOTAŞ ve AKSA doğalgaz teknik personellerinin bölgeye sevk edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda akaryakıt istasyonuna ait akaryakıt tanklarının bulunduğu alandan başlayan ve idari bina ile pompaların bulunduğu alanı da etkileyen çökme ve yüzey deformasyonunun tespit edildiği belirtilerek, "Bu haliyle akaryakıt tesisinin faaliyetlerini sürdürmesi uygun görülmeyerek tutanak tutulmuş ve akaryakıt istasyonu ile bulunduğu alan emniyet şeritleriyle kapatılmıştır. Akaryakıt tanklarında hasar meydana gelmemiş olup, boru hattında hasar meydana gelmiştir. Akaryakıt istasyonuna ait tanklarda benzin, motorin ve LPG olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bölgede toplam 9 binanın bulunduğu, 5 binada ise yaşayan olmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıkılan alandaki çökme hareketinin yer yer devam etmesinden dolayı patlama riskine karşı geçici olarak 4 binada yaşayan 12 vatandaşımız İlçe Kaymakamlığınca tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlar tehlike sona erinceye kadar yakınlarının yanında ikamet edeceklerdir. Fatsa-Gürgentepe kara yolu ulaşıma geçici olarak kapatılmıştır. Ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 2 araç 6 personel ve Emniyet güçleri tedbir amaçlı bölgede herhangi bir patlama ve yangına karşı bekletilmektedir. Akaryakıt istasyonunun tankında bulunan LPG gazının çevreye zarar vermeden tahliyesi için bugün çalışmalar başlayacaktır."

Ordu'nun Çamaş ilçe merkezi girişinde dün yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonun alt kısmındaki duvar belirlenemeyen nedenle çökmüştü.

Ordu Valiliği, Çamaş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu
Koronavirüs, Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı! HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı İlham Aliyev, Ermenistan liderinin yüzüne karşı söyledi: Dağlık Karabağ'ı daima kontrol altında tutamazsınız

Son Dakika Haberleri
00:47 Aşk Adası'nın eski sunucusu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 00:52:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu Valiliği'nden akaryakıt istasyonunun duvarının çökmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]