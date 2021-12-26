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ORDU VALİLİĞİ'NDEN EVSİZLER İÇİN 'ANLAŞMALI OTEL' ÇÖZÜMÜ - Son Dakika

ORDU VALİLİĞİ'NDEN EVSİZLER İÇİN 'ANLAŞMALI OTEL' ÇÖZÜMÜ

26.12.2021 14:49

ORDU Valiliği, barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ardından evsizler için de harekete geçti.

ORDU Valiliği, barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ardından evsizler için de harekete geçti. Vali Tuncay Sonel Bugün itibarıyla 16 garip ve zorda kalan vatandaşımız şu an anlaşma yaptığımız otelde konaklamaktadır dedi.

Sokakta kalan evsizleri soğuk kış koşullarından korumak için çalışma başlatan Ordu Valiliği, tespit ettikleri 16 kişiyi anlaşmalı otellere yerleştirdi. Otellere yerleştirilen evsizleri ziyaret eden Tuncay Sonel, barınma sıkıntısı çeken garip ve kimsesizlerin otelde misafir edildiğini ve bu kişilere kıyafet, kahvaltı ve yemek desteği verildiğini söyledi.

'DEVLETİMİZİN ŞEFKATİNİ GÖRECEKLER'

Kentte yurt ya da kiralık ev bulamayan 480 üniversite öğrencisinin de anlaşmalı otellere yerleştirildiğini hatırlatan Vali Sonel, şunları söyledi Hayırsever iş insanlarımızın da desteklerini alarak valilik olarak 480 öğrencimizi yurt çıkıncaya veya ev buluncaya kadar 2 ay misafir ederek üniversiteli gençlerimize destek vermiştik. Kış akşamlarında zorda ve dışarıda kalan vatandaşlarımız olursa anlaştığımız bu otele gelerek, bu sıcacık ortamda devletimizin şefkatini göreceklerdir. Bugün itibarıyla 16 garip ve zorda kalan vatandaşımız şu an anlaşma yaptığımız otelde konaklamaktadır. Otelde kalan evsizler de Vali Sonel'e teşekkür etti.

ORDU VALİLİĞİ'NDEN EVSİZLER İÇİN 'ANLAŞMALI OTEL' ÇÖZÜMÜ
ORDU VALİLİĞİ'NDEN EVSİZLER İÇİN 'ANLAŞMALI OTEL' ÇÖZÜMÜ
ORDU VALİLİĞİ'NDEN EVSİZLER İÇİN 'ANLAŞMALI OTEL' ÇÖZÜMÜ

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Ordu Valiliği, Tuncay Sonel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU VALİLİĞİ'NDEN EVSİZLER İÇİN 'ANLAŞMALI OTEL' ÇÖZÜMÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ORDU VALİLİĞİ'NDEN EVSİZLER İÇİN 'ANLAŞMALI OTEL' ÇÖZÜMÜ - Son Dakika
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