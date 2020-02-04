Ordu Valiliği'nden katı atık bertaraf tesisindeki su tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu Valiliği'nden katı atık bertaraf tesisindeki su tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ordu Valiliği'nden katı atık bertaraf tesisindeki su tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması

7 saat önce

Ordu Valiliği, Çaybaşı ilçesindeki katı atık bertaraf tesisindeki dengeleme havuzunda biriken ve taşma noktasına gelen sızıntı suyun, tahliye işlemine başladığını bildirdi.

Ordu Valiliği'nden katı atık bertaraf tesisindeki su tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Ordu Valiliği, Çaybaşı ilçesindeki katı atık bertaraf tesisindeki dengeleme havuzunda biriken ve taşma noktasına gelen sızıntı suyun, tahliye işlemine başladığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı İlküvez mahallesi Göksu mevkisinde, Ordu Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf Tesisinin dengeleme havuzunun ve biyolojik arıtma tesisinin dolmak üzere olduğu, tesis içerisinde yer alan 3 ayrı çöp döküm sahasından dengeleme havuzuna gelen ana hattın kapatıldığı, çöp döküm sahalarında biriken sızıntı suyun, eriyen kar suyuyla birleşmesi sebebiyle çöp döküm sahalarında taşma noktasına geldiğinin yapılan incelemede tespit edildiği belirtildi.

Tesisin dengeleme havuzunda biriken sızıntı suyun taşması halinde doğal ortama, çevreye ve insan sağlığına zarar vermesinin kaçınılmaz olduğu vurgulanan açıklamada, bu sebeple tesisin dengeleme havuzunda biriken ve taşma noktasına gelen sızıntı suyun, dün geceden itibaren Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğüne (OSKİ) ait vidanjörler tarafından çekilerek, tahliye edilme işlemine başlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Katı Atık Bertaraf Tesisi içinden vidanjörlerle çekilen sızıntı suların, OSKİ'ye ait arıtma tesislerine götürülerek, arıtma işlemine tabi tutulduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Katı Atık Bertaraf Tesisi içerisindeki sızıntı suların doğal ortama, çevreye ve insan sağlığına tehdit ve tehlike oluşturmaması için OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerekli önlem ve tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Sızıntı suyunun, tesis içerisinden tahliyesi için yürütülecek çalışmalara, yöre sakinlerinin sağduyu davranıp, müdahalede bulunmaması önem arz etmektedir. Çevre ve halk sağlığı açısından son derece önemli olan sızıntı suyunun tahliyesi çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Valiliğimizce gerekli olan emniyet ve güvenlik tedbirleri alınacak ve uygulanacaktır."

Ordu Valiliği, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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