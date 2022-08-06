Ordu Valiliği: Suriye için valilikten gönderilen ödenek olmadı - Son Dakika
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Ordu Valiliği: Suriye için valilikten gönderilen ödenek olmadı

06.08.2022 17:37
Ordu Valiliği: Suriye için valilikten gönderilen ödenek olmadı

ORDU Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medyadan yaptığı, 'Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı' paylaşımına yanıt verdi.

ORDU Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medyadan yaptığı, 'Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı' paylaşımına yanıt verdi. Yazılı açıklamada, "Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur" denildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Suriyeliler için yapılan briket ev paylaşımını alıntılayarak, 'Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 Milyon TL'yi Suriye'ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib'e yollayıp orada besleyecekler' yazdı. Ordu Valiliği'nce de yazılı açıklama yapılarak, Ümit Özdağ'ın paylaşımına cevap verdi. Briket evler için valilikten gönderilen ödenek olmadığı kaydedilen açıklamada, "Siyasi bir partinin Genel Başkanı bugün; 'Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı' yalanını ortaya atmıştır. Bu iddia tamamiyle gerçek dışı ve provakasyon amaçlıdır. Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama sözkonusudur. Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız 2020 yılında 35 briket ev yapımı için toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur" denildi.


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Kaynak: DHA

Ordu Valiliği, Suriye, Ordu, Güncel, Son Dakika

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