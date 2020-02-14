Ordu Valiliğinde Halk Günü - Son Dakika

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kendisinden randevu talebinde bulunarak sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını sürdürüyor.



Valilik Toplantı Salonunda Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısına 86 vatandaş katıldı.



Toplantının başlangıcında bir konuşma yaparak, Halk Günü'ne katılan vatandaşlara seslenen Vali Yavuz, devletin vatandaşının yanında olduğu mesajını verdi.



Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatandaşın memnuniyetini esas alan, hesap veren, şeffaf bir devlet anlayışına doğru ilerlediğini söyleyen Vali Yavuz, bu anlamda özellikle devletin ve hükümetin politikalarını uygulamakla birinci derecede mükellef olan valilerin bu politikaların içselleştirilmesi ve tüm ildeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber vatandaşların yanında yer alması gerektiğine vurgu yaptı.



Vali Yavuz, ellerinden geldiği kadar Halk Gününe katılan vatandaşları dinlemeye, sorunlarınızı çözmeye, şikayetlerini gidermeye gayret göstereceklerini ifade etti.



Toplantıda kurum müdürleri de hazır bulundu. - ORDU