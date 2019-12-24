Ordu Valiliğinden 'yangın' açıklaması - Son Dakika

Ordu'da, dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 ilçenin 22 farklı noktasında örtü ve orman yangınları olduğu bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, Ordu genelinde etkili olacağı belirtilen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara, gerekli önlemleri ve tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, dün etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 ilçenin 22 farklı noktasında örtü ve orman yangınları meydana geldiğine dikkat çekilerek, "Meydana gelen örtü ve orman yangınları, valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen müdahale ve söndürme çalışmaları neticesinde yerleşim yerlerine sıçramadan ve vatandaşlarımız zarar görmeden söndürülmesi sağlanmıştır. İlimiz genelinde halihazırda devam eden örtü veya orman yangını yoktur. Meydana gelen örtü ve orman yangınları, olumsuz hava koşullarında vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkarmıştır" denildi.

Gün içerisinde de şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca, anlık bilgi paylaşımı için haberleşme grubu kurulduğu ifade edilerek, "Bugün, gece saatlerine kadar hava şartlarının olumsuz olacağı değerlendirildiğinden, örtü ve orman yangını, ev yangını, soba zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Valimiz Seddar Yavuz tarafından Whatsapp'ta oluşturulan 'Afet Haberleşme Grubu'ndan anlık bilgi paylaşımı yapılmakta, verilen emir ve talimatlarla kısa sürede olaylara müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)