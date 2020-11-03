Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna oturttu - Son Dakika

Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna oturttu

03.11.2020 15:44

- Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna oturttu Ordu'da düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Annelerdir' programında, Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla protokol üyeleri arka kısımlara, anneler ise protokol koltuklarına oturdu Ordu Valisi Tuncay Sonel, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce başlatılan 'En...

- Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna oturttu

Ordu'da düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Annelerdir' programında, Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla protokol üyeleri arka kısımlara, anneler ise protokol koltuklarına oturdu

ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Annelerdir' programında, protokol üyelerinin arka kısımlara geçmesini, arka kısımda oturan annelerin protokole geçmesini istedi. Vali Tuncay Sonel'in bu hareketi, salondakilerden büyük beğeni aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Annelerdir' programı, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Annelerin ve protokol üyelerinin katıldığı program, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Programda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, uyuşturucu ile mücadelede annelerin önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, "Kadınlarımız, toplumumuz için çok önemli. Annelerimiz, bilinçli oldukça toplumumuz daha güçlü oluyor. Bugünkü gündem konusu da, İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Annelerdir' projesidir. Çocuklarımız ile annelerimiz çalışsalar dahi sürekli gözü ve kulakları evlatlarında. Uyuşturucu bağımlılığı, metruk binalarda daha çok oluyor diye bir algı var. Kimse kendi evladına, uyuşturucu kullansa dahi yakıştıramıyor gibi bir algı var. Ama hepimiz dikkatli olmalıyız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için dikkat edip, etrafımızı gözden geçirmeliyiz" dedi.

"Devletimizin kapısı size her zaman sonuna kadar açık"

"Çocuklarımız daha güçlü ve sağlıklı bir Türkiye için çok iyi gözlemlememiz lazım. Annelere de bu konuda, her alanda olduğu gibi çok büyük görev düşüyor" Vali Sonel, "Çocuklarımız ile ilgili bu tür konularda bir şey hissettiğiniz anda emniyetimiz ile, jandarmamız ve ilgili kurumlar ile ilgili diyaloglarda hiç çekinmeyin. Devletimizin bütün birimlerinin kapısı sonuna kadar sizlere açık. Devletimizin birimleri ile istişare ederek, bu işleri hep birlikte yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Sonel annelere ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, annelere olan mesajını ileterek, korona virüsü tedavisi gören Bakan Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Annelerin protokol koltuğuna, protokoldekilerin ise arkalara geçmesini istedi

Vali Tuncay Sonel konuşmasının ardından, program esnasında arka koltuklarda oturan anneleri işaret ederek, ön koltuklara gelmelerini istedi. Annelere hitaben, "Annelerimiz, bizim yerimize siz, sizin yerinize biz geçelim. Bir arka tarafa dağılalım" diyerek, protokol üyeleri ile birlikte arka koltuklara oturması, salondakilerin büyük beğenisini ve alkışlarını aldı. Vali Sonel ve protokol üyeleri, programı arka koltuktan izleyerek devam etti.

Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna oturttu
Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna oturttu
Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna oturttu
Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna oturttu
Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna oturttu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, Protokol, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna oturttu - Son Dakika


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