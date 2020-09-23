Ordu Valisi korona virüs denetiminde - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Vali Sonel, Altınordu ilçesi İsmetpaşa Caddesi'nde gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, vatandaşları ve iş yeri sahiplerini sosyal mesafe, hijyen, maske ile korona virüse karşı alınan kurallara riayet etmelerini istedi. Toplu taşıma araçlarını da durdurarak korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Sonel, araç sürücüleri ve yolcuları maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları hakkında bilgilendirdi. Kurallara uyan araç sürücüleri ve vatandaşlara da teşekkür etti.

"Ordu'muzun 19 ilçesinde İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla korona virüs denetimleri kapsamında görevli arkadaşlarımızla birlikte hep birlikte sahada denetimlerimizi sürdürüyoruz" diyen Vali Tuncay Sonel, "Ordulu vatandaşlarımızdan maske takmalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Pandemi dolayısıyla aldığımız kurallara lütfen uyalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Bu süreci hep birlikte aşalım" diye konuştu.

Altınordu ilçesinde Süleyman Felek, Sırrı Paşa, İsmet Paşa Caddeleri ile Sahil Bandı yürüyüş yolunda Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmenin yasaklandığına vurgu yapan Vali Sonel, "Vatandaşlarımızın sigara ile ilgili aldığımız kurala uyması bizleri memnun etti. İnşallah Covid-19 ile mücadele sürecinde el birliği ile bu süreci götüreceğiz. Başta sağlık çalışanlarımızdan, kurumlarımızdan, tüm vatandaşlarımızdan birlik ve beraberlik içerisinde devlet, millet elbirliği ile Covid-19'u yeneceğiz. Lütfen dikkat edelim" dedi. - ORDU