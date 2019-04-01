Son Dakika Haberleri: Ordu Valisi'nden Seçim Teşekkürü

Ordu Valisi'nden Seçim Teşekkürü

58 dakika önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 31 Mart seçimlerinin Ordu'da demokratik olgunluk, huzur ve sükun içerisinde geçmesi nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı.

Ordu Valisi'nden Seçim Teşekkürü, System.String[]
Ordu Valisi Seddar Yavuz, 31 Mart seçimlerinin Ordu'da demokratik olgunluk, huzur ve sükun içerisinde geçmesi nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı.

Vali Seddar Yavuz, yayımladığı teşekkür mesajında, il genelinde Ordu'ya yakışır bir seçim süreci yaşandığını belirterek, "Sorunsuz, huzur ve sükun içerisinde bir kampanya süreci yaşandı, büyük bir demokratik olgunluk içerisinde seçimler gerçekleştirildi. Gerek seçim kampanyası süresince gerekse oy kullanma günü ilimizde kayda değer, ciddi bir olay yaşanmamış olması, halkımızın demokrasiye bağlığının bir tezahürüdür. Demokrasi aşığı olan halkımızı, seçim sürecince gösterdikleri hoşgörü, sağduyu, anlayış ve demokrasiye olan bağlılıklarından dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Seçimlerin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamak için gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik birimlerimize, seçimlerde görev alan kamu görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:46 Kaynak: İHA

Huzur, Ordu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar! Ünlü İsimler Sabahın İlk Saatlerine Kadar Seçim Sonuçlarını Bekledi 31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:44:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu Valisi'nden Seçim Teşekkürü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]