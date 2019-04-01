Ordu Valisi'nden Seçim Teşekkürü
58 dakika önce
Ordu Valisi Seddar Yavuz, 31 Mart seçimlerinin Ordu'da demokratik olgunluk, huzur ve sükun içerisinde geçmesi nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı.
Ordu
Valisi Seddar Yavuz, 31 Mart seçimlerinin Ordu'da demokratik olgunluk, huzur ve sükun içerisinde geçmesi nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı.
Vali Seddar Yavuz, yayımladığı teşekkür mesajında, il genelinde Ordu'ya yakışır bir seçim süreci yaşandığını belirterek, "Sorunsuz, huzur ve sükun içerisinde bir kampanya süreci yaşandı, büyük bir demokratik olgunluk içerisinde seçimler gerçekleştirildi. Gerek seçim kampanyası süresince gerekse oy kullanma günü ilimizde kayda değer, ciddi bir olay yaşanmamış olması, halkımızın demokrasiye bağlığının bir tezahürüdür. Demokrasi aşığı olan halkımızı, seçim sürecince gösterdikleri hoşgörü, sağduyu, anlayış ve demokrasiye olan bağlılıklarından dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Seçimlerin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamak için gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik birimlerimize, seçimlerde görev alan kamu görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:46 Kaynak: İHA
Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı
İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
Ünlü İsimler Sabahın İlk Saatlerine Kadar Seçim Sonuçlarını Bekledi
31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı