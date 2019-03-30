Son Dakika Haberleri: Ordu Valisi'nden 'Terör Saldırısı' Paylaşımı

Ordu Valisi'nden 'Terör Saldırısı' Paylaşımı

1 saat önce

ORDU Valisi Seddar Yavuz, Muş'ta PKK'nın 1 ton patlayıcı yüklü araçla kendisine yönelik düzenlemek istediği saldırının önlendiğini, fotoğraflarla Twitter hesabından duyurdu.

Ordu Valisi'nden 'Terör Saldırısı' Paylaşımı, System.String[]
ORDU Valisi Seddar Yavuz, Muş'ta PKK'nın 1 ton patlayıcı yüklü araçla kendisine yönelik düzenlemek istediği saldırının önlendiğini, fotoğraflarla Twitter hesabından duyurdu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından terör örgütü PKK'ya yönelik paylaşımlarda bulundu. Vali Yavuz'un fotoğraflı paylaşımında, "7 Haziran 2016'da Muş'ta beni öldürmek için 1 ton patlayıcı yüklü araç gönderen PKK ve onun siyasi uzantıları hala bana saldırmaya devam ediyor. Aziz milletimize ve devletimize bir değil bin Seddar Yavuz feda olsun" ifadelerine yer verdi. 

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:06 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor KKTC'yi Sel Vurdu! Evleri Su Bastı, Araçlar Sürüklendi Hulusi Akar Suriye Sınırındaki İleri Müşterek Harekat Merkezinin Açılışına Katıldı Barış Manço'nun Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 17:08:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu Valisi'nden 'Terör Saldırısı' Paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]