Ordu Valisi'nden 'Terör Saldırısı' Paylaşımı
1 saat önce
ORDU Valisi Seddar Yavuz, Muş'ta PKK'nın 1 ton patlayıcı yüklü araçla kendisine yönelik düzenlemek istediği saldırının önlendiğini, fotoğraflarla Twitter hesabından duyurdu.
ORDU Valisi Seddar Yavuz, Muş
'ta PKK
'nın 1 ton patlayıcı yüklü araçla kendisine yönelik düzenlemek istediği saldırının önlendiğini, fotoğraflarla Twitter
hesabından duyurdu. Ordu
Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından terör örgütü PKK'ya yönelik paylaşımlarda bulundu. Vali Yavuz'un fotoğraflı paylaşımında, "7 Haziran 2016'da Muş'ta beni öldürmek için 1 ton patlayıcı yüklü araç gönderen PKK ve onun siyasi uzantıları hala bana saldırmaya devam ediyor. Aziz milletimize ve devletimize bir değil bin Seddar Yavuz feda olsun" ifadelerine yer verdi.
- Ordu
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:06 Kaynak: DHA
Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor
KKTC'yi Sel Vurdu! Evleri Su Bastı, Araçlar Sürüklendi
Hulusi Akar Suriye Sınırındaki İleri Müşterek Harekat Merkezinin Açılışına Katıldı
Barış Manço'nun Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı