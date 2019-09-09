Ordu Valisi'nden yağış uyarısı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yağış uyarısında bulunduğu kent sakinlerinden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Vali Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Perşembe ilçemizde daha yoğun olmak üzere bu gece 100 kilograma yakın yağış beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz görevi başında olup vatandaşlarımızın da dikkatli olmaları önem taşımaktadır. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım."