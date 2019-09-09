Son Dakika Haberleri: Ordu Valisi'nden yağış uyarısı
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Ordu Valisi'nden yağış uyarısı

1 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yağış uyarısında bulunduğu kent sakinlerinden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Ordu Valisi'nden yağış uyarısı, System.String[]

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yağış uyarısında bulunduğu kent sakinlerinden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Vali Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Perşembe ilçemizde daha yoğun olmak üzere bu gece 100 kilograma yakın yağış beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz görevi başında olup vatandaşlarımızın da dikkatli olmaları önem taşımaktadır. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım."

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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