Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan, milletvekili Adıgüzel'in paylaşımlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in sosyal medyada kendisine yönelik yaptığı paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Adıgüzel'in Çaybaşı ilçesindeki katı atık bertaraf tesisini bahane ederek kendine ait sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımların, Ordu'nun sorunlarının çözümüne yönelik önerilerden ziyade şahsına yanlış bilgilerle hedef gösterme amacı taşıyan ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan iddialardan ibaret olduğunu belirtti.

Ordu ilinde göreve başladığı ilk andan itibaren başta milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve halkın tüm kesimleriyle irtibat halinde olmaya ve şehre en iyi hizmeti vermeye çalıştığının kamuoyu tarafından bilindiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Sorumluluk sahibi makamlarda bulunan insanların sürekli birilerini gerçek dışı olaylar ile suçlamak yerine aklıselim davranarak konuyu tüm boyutlarıyla araştırıp çözüme yönelik muhataplarıyla istişarede bulunması beklenirdi. Ancak sayın milletvekili gerçek dışı paylaşım ve haberlerle kamuoyunu yanıltmaya ve olayları kişiselleştirmeye çalışmaktadır. Şahsımı ilgilendiren yönleriyle ilgili yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla konunun değerlendirmesini sağduyu sahibi milletimizin takdirlerine bırakıyorum."