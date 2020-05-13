Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı - Son Dakika

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,13 Mayıs tarihinde yapılan testlerde korona virüse (Kovid-19) rastlanmadığını duyurdu.

"SALGININ TEKRAR YAYILMAMASI İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ"

Vali Seddar Yavuz, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve çocuklar için belli saatlerde izin verilmesine ilişkin salgının tamamen bitmişcesine bir yoğunluk olduğuna şahit olduklarını belirtti. Bugün yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığına dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, "Salgının tekrar yayılmaması için mutlaka maske takmaya, sosyal mesafeye, hijyene ve işimiz bittiğinde evimize dönmeye dikkat etmek gerekiyor. Bugün pozitif vaka sayımız bulunmuyor. Size hep böyle güzel haberler vermek kurallara uymaktan geçiyor. Biz size inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 143 bin 114 vatandaşımıza bulaşırken 3 bin 952 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 998 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 101 bin 715 hasta iyileşerek taburcu edildi.