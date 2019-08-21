Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan Ordu Valisi Seddar Yavuz'un amcası vefat etti.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:26 Kaynak: İHA
'in Günyüzü
ilçesinde yaşayan Ordu
Valisi Seddar Yavuz'un amcası vefat etti.
İlçenin Gümüşkonak
mahallesinde yaşayan Vali Yavuz' un amcası 87 yaşındaki Muzaffer Yavuz, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazından sonra ikamet ettiği Gümüşkonak mahallesinde toprağa verilecek. - ESKİŞEHİR
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