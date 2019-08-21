Son Dakika Haberleri: Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü
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Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü

50 dakika önce

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan Ordu Valisi Seddar Yavuz'un amcası vefat etti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü, System.String[]
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan Ordu Valisi Seddar Yavuz'un amcası vefat etti.

İlçenin Gümüşkonak mahallesinde yaşayan Vali Yavuz' un amcası 87 yaşındaki Muzaffer Yavuz, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazından sonra ikamet ettiği Gümüşkonak mahallesinde toprağa verilecek. - ESKİŞEHİR
Gümüşkonak, Eskişehir, Günyüzü, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:26 Kaynak: İHA
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